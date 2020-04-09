Вячеслав Фетисов: «В России полупустые стадионы и большие зарплаты. Есть смысл принять решение»

Первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с большими зарплатами в российском футболе во время пандемии коронавирусной инфекции.

Двукратный олимпийский чемпион считает, что некорректно сравнивать доходы врачей и спортсменов.

«Есть много людей, которые зарабатывают больше, чем врачи и несут не такую пользу. Век спортсмена всегда длинный. Это же бизнес. Они зарабатывают, всё, что зарабатывают — делят. Это если говорить о профессиональных лигах. В нашей ситуации немного другая история: полупустые стадионы и большие зарплаты на уровне мировых, мне кажется, это не совсем по стандартам, которые в мире существуют. То есть, делить надо то, что ты заработал. Да, мне кажется, есть смысл об этом задуматься, проговорить и принять решение. Но сравнивать футболистов с врачами, наверное, не совсем правильно. Больше, чем врачи зарабатывают представители многих профессий.

Если бы не было коронавируса, они бы еще больше зарабатывали? Еще меньше бы у нас врачи получали? Это же политика не футболистов, а людей, которые эту политику проводят и государств, которые как раз упустили возможность. Это не только нас касается, во всем мире такая история. Мир будет другой по-любому после того, как мы переживем эту беду. Точно знаю, что приоритеты будут расставляться в правильном порядке, конфликты всякие надуманные, никому не нужные, мелкие и большие должны уйти на второй, третий план. Затронет ли это новое развитие общества спортсменов — посмотрим. Делать крайними спортсменов и не понять, что был некий системный сбой, и он не сегодняшнего дня. Да, мы обязаны будем пересмотреть политику развития общества в целом", — приводит слова Фетисова «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что из-за приостановки РПЛ и коронавируса футболисты ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Зенита» и других команд приняли решение снизить свои гонорары.