Чанов: «Химки» будут хорошим вариантом для Шунина»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию по поводу возможного перехода голкипера «Динамо» Антона Шунина в «Химки».
«Я предполагаю, что уход Шунина связан с приходом Лунева, но это нормальная футбольная история. Что касается «Химок», это будет хорошим вариантом для Шунина. Этот клуб вышел в РПЛ, да и переезжать Антону из Москвы никуда не нужно будет. Не перебор ли у «Химок» будет с возрастными футболистами? Я так не могу сказать. В клубе понимают, что делают, а молодым игрокам рядом с такими опытными исполнителями будет еще проще развиваться», — цитирует «РБ Спорт» Чанова.
В сезоне-2023/24 Шунин сыграл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 3 раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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