Тест «СЭ». Вспомни месседж с трибун!

Творчество болельщиков на секторах стадионов — это поддержка своих, выпад в сторону соперников или недовольство по тому или иному значимому поводу.

Нередко послания — частное мнение авторов, а нередко — креатив попадает точно в цель и отражает настроение всех или по крайней мере большинства поклонников команды.

Пройдите тест «СЭ» — и вспомните, кому посвящали или посылали те или иные сообщения.

Просьба не относиться к сложности слишком серьезно — это всего лишь игра.

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