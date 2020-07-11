«Всех с исторической победой». Кокорин выложил фото из раздевалки «Сочи»
11 июля 2020, 23:37
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил фотографию из раздевалки команды после победы в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Сочинцы взяли верх со счетом 1:0.
Этот успех стал для команды из Сочи первой победой над «Спартаком» в истории чемпионатов России.
— Всех с исторической победой, — написал Кокорин.
Победная раздевалка «Сочи». Фото Instagram.
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