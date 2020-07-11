«Всех с исторической победой». Кокорин выложил фото из раздевалки «Сочи»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил фотографию из раздевалки команды после победы в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Сочинцы взяли верх со счетом 1:0.

Этот успех стал для команды из Сочи первой победой над «Спартаком» в истории чемпионатов России.

— Всех с исторической победой, — написал Кокорин.