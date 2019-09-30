Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», в интервью своей жене Алане отметил, что счастливые люди не смотрят на проблемы других людей. Напомним, он отбыл тюремный срок и вышел по УДО.

— А ты меня не хочешь ни о чем спросить?

— Я пока нет.

— Никаких ко мне вопросов нет? Хорошо. Скажи тогда, как ты докатился до такой жизни, что попали с Кокориным в такую ситуацию. И я хочу заметить, что не в первый раз.

— Я не буду отвечать за Сашу на этот вопрос. Ну так получилось, все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так.

— Люди мне пишут, что ты не поменялся, мол, станешь таким же через пару месяцев. Будешь дальше гулять изменять, что ты — плохой муж. Что ты скажешь на это?

— Скажу, что в грязном белье чужой семьи не надо копаться. Им это говорю. В первую очередь пусть у себя разберутся. Знаешь, счастливые люди не смотрят на проблемы других людей. Они их не замечают, а пытаются разобраться в себе и своей семья. Поэтому я попытаюсь разобраться в себе и своей семье, потому что считаю, что у нас многое было не так. В плане взаимоотношений друг и с другом и семейных отношений. Нам многое надо изменить.

— Например?

— Это уже наше личное дело. Я считаю нужным их озвучивать, потому что у каждого свое видение отношений. Думаю, что многое надо поменять и к чему-то прийти. Повториться это или нет — никто не может сказать. Все зависит от человека. У меня есть желание все сделать таким образом, чтобы мы были счастливы.

— Ты счастлив?

— Я в таком состоянии и счастлив, что нахожусь рядом с тобой. Сейчас какие-то вопрос закроем, и я полечу к детям. Вот от этого с счастлив.