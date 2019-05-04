Официальный Твиттер "Зенита" после поражения "Локомотива" матче 27-го тура чемпионата России от "Арсенала" (0:2) опубликовал видео с победными голами в текущем сезоне РПЛ.

"Арсенал" набрал 42 очка и по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив", в активе которого остается 49 очков, остался на второй строчке.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России. Отрыв петербуржцев составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака в любом случае опередит железнодорожников.

"Локомотив" проиграл "Арсеналу". "Зенит" досрочно стал чемпионом России