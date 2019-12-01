Известный болельщик «Спартака» по имени Всеволод был задержан в Санкт-Петербурге. Перед тем как у него забрали телефон и посадили в камеру, он рассказал «СЭ» о деталях задержания.

— Я сегодня сидел в кафе и обедал, — начал Всеволод. — Приехал центр «Э» и обычные полицейские. Всех забрали. Просто так. На любые вопросы ответ следующий: «Вы сами все знаете. Во избежание беспорядков». Самое дикое, что мы мирно сидели в компании питерских болельщиков. Привезли в участок, заставили срезать с зимней одежды разные элементы. Либо оставаться без нее. Без одежды. Что дальше? Дальше суд. В понедельник. Всем шьют мат в общественном месте. Крепят всех подряд. С нами молодые болельщики разные. Один человек с нами инвалид. Он с нерабочей правой рукой тоже, видимо, хотел драться. Мы в коридоре сидим, фанаты по камерам. Ночью забрали около ста человек.

— Сколько в день матча задержали?

— Хрен его знает. Ночью тупо забирали из кабаков в центре. Сейчас все это продолжается. Тут, короче беспредел. Все, нас забирают в камеру, телефон отбирают, конец связи. (Дмитрий Зеленов)

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