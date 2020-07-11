Чемпионат России, 28-й тур: расписание и трансляции всех матчей
08:45
28-й тур Тинькофф-Чемпионата России.
11 июля, суббота
«Арсенал» (Тула) — «Тамбов»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00
«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30
«Сочи» — «Спартак» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30
12 июля, воскресенье
«Локомотив» (Москва) — «Уфа»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
ЦСКА — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30
«Оренбург» — «Ростов»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30
«Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30
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