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Чемпионат России, 28-й тур: расписание и трансляции всех матчей

08:45
ЦСКА на своем поле примет «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
ЦСКА на своем поле примет «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»

28-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

11 июля, суббота

«Арсенал» (Тула) — «Тамбов»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00

Арсенал Т — Тамбов

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30

Ахмат — Зенит

«Сочи» — «Спартак» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Сочи — Спартак

12 июля, воскресенье

«Локомотив» (Москва) — «Уфа»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Локомотив — Уфа

ЦСКА — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30

ЦСКА — Рубин

«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30

Динамо — Крылья Советов

«Оренбург» — «Ростов»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30

Оренбург — Ростов

«Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Краснодар — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




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