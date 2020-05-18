Бывший тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников поделился впечателниями, как тюрьма повлияла на нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который выступает на правах аренды в «Сочи».

- Вот я читаю про Кокорина, и понимаю, что Семаку он нужен, а руководству клуба — нет, — цитирует Овчикнникова «Спорт-уикэнд». — Вот вы скажите мне, что важнее? Они в «Зените» что, хотят, чтобы человек был хорошим и в жизни, и на поле? У каждого интересного футболиста есть свои скелеты в шкафчике. Кокорин «Зениту» нужен как футболист или как суперчеловек? А уголовное дело... После того, как он побывал немножко в местах не столь отдаленных, у Кокорина голова на место точно встала моментально. Все каналы, и входные, и выходные, там у него прочистились. Он все понял, надо быть полным идиотом, чтобы не понять, во что вляпался и чуть не сломал себе карьеру.