Вратарь "Ромы", которым интересуется "Спартак", опубликовал фотографию из аэропорта

Голкипер молодежной команды "Ромы" Андреа Романьоли разместил в сториз в Инстаграме фотографию из самолета.

Ранее сообщалось, что 20-летний итальянец ждал оформления визы для вылета в Москву, чтобы завершить переход в "Спартак"​.

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб "Пистойезе" из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.

Контракт Андреа Романьоли с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

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