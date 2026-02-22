Сафонов поздравил «Краснодар» с днем рождения: «Надеюсь, история команды будет идти только вверх»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал в своем Telegram-канале пост в честь дня рождения «Краснодара».

С момента основания клуба прошло 18 лет. Сафонов является воспитанником «быков» и выступал за основную команду с 2017 по 2024 год.

«Я убежден: если бы не ФК «Краснодар», я бы никогда не начал заниматься футболом. Спасибо за то, что показали мне лучшую игру на Земле и научили в нее играть», — написал Сафонов.

Вратарь вспомнил начало своего футбольного пути на базе «Четук», поездки на стадион «Труд», свое заселение в академию, игры против «Кубани», а также квалификацию еврокубков.

«Я счастлив и горд быть частью такого насыщенного, интересного и по-настоящему родного пути. И я рад, что, хоть уже и без меня, но клуб наконец-то пришел к своему первому чемпионству! Очень надеюсь, что история моей домашней команды будет идти только вверх. С днем рождения, мой отчий дом», — добавил он.

Сафонов провел за главную команду «Краснодара» 175 матчей во всех турнирах, пропустив 208 голов и 53 раза сыграв на ноль. Вместе с «быками» он стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2023/24 и дважды — бронзовым призером РПЛ (2018/19, 2019/20).