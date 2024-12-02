Лещук представлен в качестве нападающего на сайте «Динамо»

Московское «Динамо» разместило профиль вратаря Игоря Лещука среди нападающих на сайте клуба.

Голкипер забил гол в добавленное время в матче с «Ахматом» (1:1) в 17-м туре РПЛ.

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ.