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2 декабря, 23:54

Лещук представлен в качестве нападающего на сайте «Динамо»

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» разместило профиль вратаря Игоря Лещука среди нападающих на сайте клуба.

Голкипер забил гол в добавленное время в матче с «Ахматом» (1:1) в 17-м туре РПЛ.

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Игорь Лещук
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
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 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
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 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
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 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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 Факел 17 2 8 7 11-24 14
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