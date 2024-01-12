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Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Наше поколение выросло на улице, сейчас дети сильно отличаются»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как прошло его детство во Владикавказе.

«Детство в Осетии было очень интересным и увлекательным. Я всегда с теплотой вспоминаю это время. Наше поколение выросло на улице. Мы постоянно играли в футбол, догонялки, другие различные игры. Скажем так, мы успели запрыгнуть в последний вагон детей, чье детство прошло без телефонов и иных гаджетов. Я очень рад этому.
Нынешнее поколение детей очень сильно отличается от нас. В мое время не было гаджетов. Мы все свободное время проводили на улице. В этом плане, конечно, поменялось очень многое. Единственное, на что я обращаю внимание, так это то, что в Краснодаре дети на площадках до сих пор с утра до вечера играют в футбол. Признаться честно, я каждый раз бываю приятно удивлен. Иногда даже зовут поиграть с ними. С удовольствием присоединяюсь минут на 10-15. Самому приятно, да и детей радуешь. Молодцы, что не сидят дома, уткнувшись в телефон, а проводят время на площадке», — приводит «РБ Спорт» слова Агкацева.

Агкацев перешел в академию «Краснодара» в 2017 году. В сезоне-2023/24 голкипер провел 7 матчей за «быков», пропустил 11 голов и отыграл 2 встречи на ноль.

Источник: РБ Спорт
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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