Вратарь «Химок» Кокарев: «Готов ли к переезду в Европу? Почему бы и нет?»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что португальская «Боавишта» прислала официальное письмо в «Химки» по трансферу 21-летнего вратаря.

«Готов ли я к переезду в Европу, например, в Португалию? Почему бы и нет? Хорошо, когда что-то меняется, пробуешь себя в других чемпионатах. Когда ты выходишь из зоны комфорта, то всегда прогрессируешь», — сказал Кокарев «СЭ».

Кокарев перешел в «Химки» летом 2024 года. В этом сезоне 22-летний россиянин провел 14 матчей и пропустил 31 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро. Контракт вратаря с подмосковным клубом рассчитан до лета 2027 года.