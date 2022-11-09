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Лещук — о Захаряне в «Челси»: «Если бы было желание его купить, они бы что-то придумали»

Лещук высказался о сорвавшемся переходе Захаряна в «Челси»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» высказался о сорвавшемся переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

— Захаряну пора уже уезжать?

— Ну куда-нибудь да, пора ему уехать.

— В «Челси».

— Он там нужен, думаешь?

— Думаю, пока нет, но в перспективе.

— Давай представим, что его возьмут в «Челси». Его же отдадут куда-нибудь в аренду. Не факт, что он там будет еще играть. То есть непонятно, в какую аренду его отдадут. Язык он не знает.

— Он учит английский.

— Ну что-то учит. Надо ехать, конечно, если будет реальное предложение. Не задумываясь. Ну, видишь, что-то помешало.

— Ну мы знаем, что.

— Что, ситуация?

— Да, экономические факторы, сложности с переводами.

— Если бы было большое желание его купить, они бы что-то придумали.

— Вы его продолжаете стебать или все уже?

— По поводу «Челси»?

— Да.

— Нет. Есть другие поводы, над чем его стебать.

— Ты видел, как он прибавил в последних турах?

— Он в том сезоне играл еще лучше.

— В начале сезона как будто был спад, а теперь прямо подъем.

— Слушай, у всей команды был спад. Не только у Захи. Он же не один выходит на поле, играет команда. Конечно, если команде тяжело, пришел новый тренер, мы только начали привыкать к его требованиям, тяжело играть. Меньше доходил мяч до Захи. Под него кто-то меньше открывался. Тяжело в одиночку брать и всех обыгрывать. Поэтому не могу сказать, что у него был спад. Спад был у всей команды.

Арсен Захарян
Игорь Лещук
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
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Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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 15 1 3
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 6 1 2
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