Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» высказался о сорвавшемся переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

— Захаряну пора уже уезжать?

— Ну куда-нибудь да, пора ему уехать.

— В «Челси».

— Он там нужен, думаешь?

— Думаю, пока нет, но в перспективе.

— Давай представим, что его возьмут в «Челси». Его же отдадут куда-нибудь в аренду. Не факт, что он там будет еще играть. То есть непонятно, в какую аренду его отдадут. Язык он не знает.

— Он учит английский.

— Ну что-то учит. Надо ехать, конечно, если будет реальное предложение. Не задумываясь. Ну, видишь, что-то помешало.

— Ну мы знаем, что.

— Что, ситуация?

— Да, экономические факторы, сложности с переводами.

— Если бы было большое желание его купить, они бы что-то придумали.

— Вы его продолжаете стебать или все уже?

— По поводу «Челси»?

— Да.

— Нет. Есть другие поводы, над чем его стебать.

— Ты видел, как он прибавил в последних турах?

— Он в том сезоне играл еще лучше.

— В начале сезона как будто был спад, а теперь прямо подъем.

— Слушай, у всей команды был спад. Не только у Захи. Он же не один выходит на поле, играет команда. Конечно, если команде тяжело, пришел новый тренер, мы только начали привыкать к его требованиям, тяжело играть. Меньше доходил мяч до Захи. Под него кто-то меньше открывался. Тяжело в одиночку брать и всех обыгрывать. Поэтому не могу сказать, что у него был спад. Спад был у всей команды.