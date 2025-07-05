Лунев — о потасовке с участием Смолова в «Кофемании»: «Случилось то, что случилось. Все мы люди»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о конфликте в «Кофемании» с участием бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова.

5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в кафе на Никитской в Москве 28 мая. Также сообщалось, что у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео конфликта не попало в сеть.

— Какое у вас мнение о произошедшем со Смоловым?

— Не знаю нюансов, видел видео, конечно. Как будто была какая-то провокация. Но я не знаю всех нюансов.

— Федор не производит впечатление агрессивного человека.

— Не производит. Поэтому, наверное, очевидно, что такую реакцию могла вызвать провокация. Но деталей нет. Случилось то, что случилось. Все мы люди.

— Когда была история с Кокориным и Мамаевым, был широкий общественный резонанс, их затравили. Как вы думаете, как будет развиваться эта ситуация?

— А кто эти два пострадавших? Если не чиновники. Тогда все нормально будет.

Как утверждает Sport Baza, Смолов выплатил 1 миллион рублей одному из участников конфликта в «Кофемании».