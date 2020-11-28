Врач «Спартака» прокомментировал восстановление Глушенкова

Врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал о реабилитации полузащитника красно-белых Максима Глушенкова после травмы колена.

— Сейчас идет динамический этап реабилитации, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Чернова. — Максим начал выполнять больше движений и упражнений, приближенных к футболу. Пока он не работает на поле, только бегает. Беговая нагрузка постоянно прогрессирует. У него хороший прогресс в восстановлении, все тесты хорошие. Колено ведет себя стабильно.

Наверное, это не очень часто происходит, но в случае Максима, тьфу-тьфу-тьфу, реабилитация проходит показательно. Он даже опережает срок восстановления как минимум на месяц. У него нет поводов для стресса, мы видим хорошую динамику. Мы каждый день его подбадриваем, физиотерапевты в постоянном режиме с ним работают и живут. Думаю, в эмоциональном плане у Максима все хорошо. Он это чувствует и еще больше отдается тренировкам.

8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). В конце сентября хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке коленного сустава.

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.