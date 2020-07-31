Врач «Спартака» переходит в «Рубин»

Из «Спартака» уходит главный врач клуба Михаил Бутовский. Он перейдет на работу в «Рубин», сообщает в своем Telegram-канале известный комментатор и журналист Илья Казаков.

Бутовский пришел в свое время в «Спартак» из ЦСКА. В ЦСКА он прежде работал с Леонидом Слуцким, который сейчас убедил его воссоединиться с ним в Казани.

Бутовский уже написал заявление об уходе из «Спартака». 12 августа он покидает московский клуб.