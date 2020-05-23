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Врач «Спартака» объяснил, почему переболевший коронавирусом Зобнин не опасен для партнеров

17:39
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал, что полузащитник Роман Зобнин, переболевший коронавирусом, не опасен для партнеров по команде. Анализы игрока показали наличие в крови антител. Футболист уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров.

— Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции, — приводит пресс-служба клуба слова Бутовского. — Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал.

По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов — отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала.

В понедельник запланировано еще одно углубленное медобследование команды, по итогам которого Зобнин сможет приступить к занятиям в общей группе.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.

Дополнительная информация:

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