Врач «Спартака» объяснил, почему переболевший коронавирусом Зобнин не опасен для партнеров
Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал, что полузащитник Роман Зобнин, переболевший коронавирусом, не опасен для партнеров по команде. Анализы игрока показали наличие в крови антител. Футболист уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров.
— Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции, — приводит пресс-служба клуба слова Бутовского. — Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал.
По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов — отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала.
В понедельник запланировано еще одно углубленное медобследование команды, по итогам которого Зобнин сможет приступить к занятиям в общей группе.
На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.
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