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Врач «Динамо» сомневается, что чемпионат России возобновится 10 апреля

18:43
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Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили в интервью пресс-службе клуба высказался относительно приостановки Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир, напомним, был приостановлен до 10 апреля.

— Чемпионат приостановлен до 10-го апреля. Ваш прогноз — возобновится ли он в эти сроки?

— Боюсь, что вряд ли. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а, значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки? Только резкое изменение ситуации — появление эффективных лекарств против вируса, снижение числа заразившихся и заболевших. Так что сильно сомневаюсь в заявленных сроках.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=15167

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