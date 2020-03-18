Врач «Динамо» сомневается, что чемпионат России возобновится 10 апреля

Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили в интервью пресс-службе клуба высказался относительно приостановки Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир, напомним, был приостановлен до 10 апреля.

— Чемпионат приостановлен до 10-го апреля. Ваш прогноз — возобновится ли он в эти сроки?

— Боюсь, что вряд ли. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а, значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки? Только резкое изменение ситуации — появление эффективных лекарств против вируса, снижение числа заразившихся и заболевших. Так что сильно сомневаюсь в заявленных сроках.