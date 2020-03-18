Врач «Динамо» поддержал решение РПЛ о приостановке турнира из-за коронавируса

Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили в интервью пресс-службе клуба выразил согласие с решением РПЛ о приостановке Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса до 10 апреля.

— Тема действительно достаточно серьезная, — приводит слова Ярдошвили пресс-служба «Динамо». — Потому что никто до конца не понимает и не знает, что обрушилось на нас всех. Понятно одно — есть определенная вирусная инфекция, которая может повлечь за собой различные тяжелые периоды заболевания, включая летальный исход. Распространение вируса идет со страшной скоростью. Естественно, что в таких условиях следует пытаться минимизировать любые контакты. Спортивные соревнования — это огромные скопления людей, поэтому чтобы не было цепной реакции принято решение их остановить. На мой взгляд абсолютно правильное.