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Сегодня, 17:00

Врач «Динамо» ожидает, что Грулев подойдет к возобновлению РПЛ в общей группе

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о восстановлении полузащитника Вячеслава Грулева после травмы.

— Все ли готовы с первого сбора работать в полную силу?

— К сожалению, у нас есть ребята, которые не приступят к первому сбору. Это Слава Грулев. Всем известно, что он получил контактную травму, закрытый перелом ключицы, в матче с «Ахматом». Он был прооперирован, и сейчас у него второй этап восстановления, подводящий этап к общей группе. Если в Абу-Даби он начнет заниматься в группе, то это будет с ограничениями, это неполноценные занятия в общей группе.

— Когда тогда его стоит ожидать в общей группе?

— Ожидаем его на турецких сборах уже без ограничений, чтобы к возобновлению чемпионата он подошел в общей группе.

— Сейчас в каком он состоянии?

— Сейчас он полноценно работает, весь режим тренировок без контактных единоборств ему показан, он выполняет их полностью без ограничений. Работает с весами, беговую работу выполняет, в тренажерном зале работает. Его не ограничивают. Единственное, что мы пока исключаем, это контактные единоборства на первом сборе, поэтому он будет работать больше индивидуально.

— А как он в психологическом плане?

— Его никак это в яму не загнало. Ребята-врачи профессионально сделали свое дело. Практически сразу после выписки его уже ничего не беспокоило, боли не было, все в суставе было стабильно. С моей точки зрения, он перенес травму легко.

Грулев вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Ахматом» и был заменен из-за травмы на 27-й минуте.

Как ранее сообщал «СЭ», 23-летнего россиянина увезли со стадиона на скорой в больницу сразу после замены.

Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
0
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Грулев надеется начать тренировки после перелома ключицы как можно скорее
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
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