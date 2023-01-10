Врач «Динамо» ожидает, что Грулев подойдет к возобновлению РПЛ в общей группе
Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о восстановлении полузащитника Вячеслава Грулева после травмы.
— Все ли готовы с первого сбора работать в полную силу?
— К сожалению, у нас есть ребята, которые не приступят к первому сбору. Это Слава Грулев. Всем известно, что он получил контактную травму, закрытый перелом ключицы, в матче с «Ахматом». Он был прооперирован, и сейчас у него второй этап восстановления, подводящий этап к общей группе. Если в Абу-Даби он начнет заниматься в группе, то это будет с ограничениями, это неполноценные занятия в общей группе.
— Когда тогда его стоит ожидать в общей группе?
— Ожидаем его на турецких сборах уже без ограничений, чтобы к возобновлению чемпионата он подошел в общей группе.
— Сейчас в каком он состоянии?
— Сейчас он полноценно работает, весь режим тренировок без контактных единоборств ему показан, он выполняет их полностью без ограничений. Работает с весами, беговую работу выполняет, в тренажерном зале работает. Его не ограничивают. Единственное, что мы пока исключаем, это контактные единоборства на первом сборе, поэтому он будет работать больше индивидуально.
— А как он в психологическом плане?
— Его никак это в яму не загнало. Ребята-врачи профессионально сделали свое дело. Практически сразу после выписки его уже ничего не беспокоило, боли не было, все в суставе было стабильно. С моей точки зрения, он перенес травму легко.
Грулев вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Ахматом» и был заменен из-за травмы на 27-й минуте.
Как ранее сообщал «СЭ», 23-летнего россиянина увезли со стадиона на скорой в больницу сразу после замены.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2