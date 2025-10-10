В ЦСКА ожидают, что Акинфеев в ближайшее время начнет реабилитационные тренировки на поле

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья голкипера Игоря Акинфеева и еще трех футболистов команды.

«В настоящее время четверо армейцев имеют проблемы со здоровьем. Игорь Акинфеев продолжает курс реабилитации. Ожидаем, что в ближайшие несколько дней он начнет реабилитационные тренировки на футбольном поле.

Тамерлан Мусаев продолжает восстановление после травмы мышцы задней группы бедра, и процесс идет с хорошей динамикой.

Игорь Дивеев, находящийся в расположении национальной команды, продолжает испытывать дискомфорт в голеностопном суставе. Он проходит курс физиотерапии и не участвует в тренировочном процессе. Медицинский штаб клуба находится в постоянном контакте с врачами сборной и самим футболистом. Уверен, здоровье игрока — приоритет для любого тренера, и никто не станет им рисковать, особенно в процессе подготовки к товарищеским матчам.

Рамиро Ди Лусиано восстанавливается после ушиба коленного сустава, полученного на тренировке. Уже в ближайшие дни он приступит к беговой работе на поле», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Безуглова.

Акинфеев и Мусаев получили травмы в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2). 24-летний нападающий травмировался в начале игры, а 39-летний голкипер получил повреждение во втором тайме в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. У Акинфеева диагностировано повреждение связок голеностопа.