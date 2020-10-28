Главный врач «Арсенала» Александр Резепов назвал сроки восстановления игроков команды. По его словам, Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко перед матчем 12-го тура Тинькофф-РПЛ с ЦСКА они сдали сомнительные тесты на коронавирус и сейчас изолированы от команды.

Кирилл Комбаров в Германии успешно перенес артроскопическую операцию по поводу повреждения мениска. Восстановление составит не менее трех месяцев.

Александр Денисов продолжает реабилитационные мероприятия после травмы сухожилия приводящей мышцы бедра. До возвращения в общую группу осталось примерно четыре недели.

Георгий Костадинов в игре с «Тамбовом» травмировал икроножную мышцу голени. Во время октябрьской паузы в чемпионате России футболист уехал в расположение сборной Болгарии, где проходил курс реабилитации. Сейчас продолжает восстановительную терапию в России, которая может занять до двух недель.

У Евгения Луценко рецидив травмы — повреждение мышцы задней поверхности бедра — произошел 20 сентября в матче с «Сочи». Он работает по индивидуальной программе, вернуться на поле сможет в конце ноября.

Гурам Аджоев на тренировке травмировал боковую связку коленного сустава. Восстановительная терапия продлится еще как минимум две недели.