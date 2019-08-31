«Вперед, «Зенит», дави свиней!» Фанаты проводили команду на матч со «Спартаком»
16:32
Фанаты «Зенита» проводили игроков своей команды в Москву, где в рамках 8-го тура чемпионата России им предстоит сыграть со «Спартаком».
Сотни болельщиков, собравшиеся у аэропорта Пулково, держали баннер со словами: «Вперед, «Зенит», дави свиней!».
«СЭ» проведет трансляцию матча «Спартак» — «Зенит» 1 сентября в 19.00 (мск)
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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