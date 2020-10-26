Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Арсеналом» (5:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ рассказал о том, почему команда в последних матчах использует схему 4-2-3-1.

— ЦСКА снова играл по схеме 4-2-3-1. В чем преимущества этой расстановки?

— Мы долго об этом говорили. Приход новых футболистов позволил перейти нам на игру в два центральных защитника. Но, возможно, в каких-то матчах вернемся и к расстановке с тремя. Сейчас играть так, как мы играем, позволяет подбор футболистов.

— Все видят достоинства Эджуке — скорость, дриблинг, но, кажется, у него не поставлен удар. Это можно как-то исправить?

— Вы видите Чиди в игре, а мы еще и на тренировках. Удар у него есть. Возможно, в играх из-за волнения он его смазывает.

— Показалось, что Влашич тоже хотел пробить пенальти, но к мячу подошел Чалов. Кто является штатным пенальтистом команды?

— У нас два пенальтиста — Влашич и Чалов. Во время игры они сами решают, кто будет бить, исходя из своего состояния. (Дмитрий Гирин)