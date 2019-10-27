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Войо Чалов: «Настоящую чемпионскую игру показал «Зенит»

16:18
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Старший тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов объяснил домашнее поражение от «Зенита» (0:2) в матче чемпионата России. По его словам, петербуржцы ничего не позволили самарцам.

— «Зенит» начал очень агрессивно, хорошо. Настоящая чемпионская игра, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Чалов. — Мы ничего не могли сделать. В первом тайме ничего не успели сделать. Во втором тайме что-то сделали, но «Зенит» показал свое качество. Нам удалось заиграть агрессивнее и подержать мяч, насколько позволял соперник. Плюс держали концентрацию. Во втором тайме это немного получилось.

Крылья Советов — Зенит

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