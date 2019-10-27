«Вот это игра!» Эмоции Ларссона после разгрома «Локомотива»
22:05
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после матча 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:0) обратился к болельщикам красно-белых. 22-летний швед опубликовал фотографии в своем Instagram.
Ларссон забил два гола в игре с «Локомотивом».
«Вот это игра! Доволен двумя голами, но важнее три очка. Теперь мы продолжаем дальше усердно работать», — подписал фото Ларссон.
В текущем сезоне Ларссон провел 11 матчей за «Спартак» и забил четыре гола.
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