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«Вот это игра!» Эмоции Ларссона после разгрома «Локомотива»

22:05
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после матча 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:0) обратился к болельщикам красно-белых. 22-летний швед опубликовал фотографии в своем Instagram.

Ларссон забил два гола в игре с «Локомотивом».

«Вот это игра! Доволен двумя голами, но важнее три очка. Теперь мы продолжаем дальше усердно работать», — подписал фото Ларссон.

В текущем сезоне Ларссон провел 11 матчей за «Спартак» и забил четыре гола.

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Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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