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19 мая, 10:30

Воспитанник ЦСКА — о том, как зарабатывал на переезд в США: «В 16 лет пошел работать в кофейню на Курском»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Максим Скопинов (слева)
Максим Скопинов (слева).
Фото из личного архива

18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей жизни.

— Тяжело поверить в то, что подросток решил самостоятельно проработать план переезда из России в США. Но это так. Родители были в курсе, однако я решил самостоятельно заниматься переездом и сбором средств.

Всю информацию я рыл сам. Сперва нашел агента: через играющую в США российскую футболистку вышел на ирландского агента Лайла Гиффорда, который мне еще и сделал скидку по знакомству. Цена вопроса — 1 тысяча евро. В нее входило все: услуги по получению визы, нарезка видео, продвижение и переговоры с университетом. Мы с ним договаривались на полную стипендию, и он мне нашел подходящие варианты: один в университете, один в колледже.

Но на оплату услуг агента мне еще нужно было найти деньги, а где их взять? На работе. В 16 лет я пошел работать в кофейню на Курском вокзале, параллельно учился в школе и играл за молодежку «Буревестника». Причем каждый мой матч надо было снимать на камеру для нарезок. То есть я кого-то просил записывать видео моей работы с мячом, потом дома выбирал лучшие моменты, отправлял их агенту, а он склеивал полноценный клип. После этого он отправлял нарезку в университеты и публиковал на своем сайте.

Максим Скопинов. Сатанисты в школе, еда для бездомных и тренер-взяточник: невыдуманная история российского игрока в США
Футбол
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
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