Экс-капитан московского «Динамо», а ныне тренер команды Андрей Воронин в интервью «СЭ» отметил, что раньше футболисты жили по-другому. По его словам, раньше игроки на сборах больше проводили времени вместе.

— Кто из партнеров за вашу карьеру больше всего чудил?

— У каждого свои представления. Кто-то, может, и мои некоторые поступки не понимал. И я сейчас думаю, что порой следовало поступать иначе. С возрастом приходит. Но в целом раньше футбольные команды жили по-другому. Мы на сборах всегда собирались вместе — играли в карты, общались, тренеры это знали. После матча и пива могли выпить, на следующий день выйти по полной программе оттренироваться. А сейчас я никого в лобби вообще не вижу. Все по номерам — Instagram, Tik-Tok, еще что-нибудь в этом роде.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Воронина