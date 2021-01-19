Воронин — о современных футболистах: «Все по номерам — Instagram, Tik-Tok...»
Экс-капитан московского «Динамо», а ныне тренер команды Андрей Воронин в интервью «СЭ» отметил, что раньше футболисты жили по-другому. По его словам, раньше игроки на сборах больше проводили времени вместе.
— Кто из партнеров за вашу карьеру больше всего чудил?
— У каждого свои представления. Кто-то, может, и мои некоторые поступки не понимал. И я сейчас думаю, что порой следовало поступать иначе. С возрастом приходит. Но в целом раньше футбольные команды жили по-другому. Мы на сборах всегда собирались вместе — играли в карты, общались, тренеры это знали. После матча и пива могли выпить, на следующий день выйти по полной программе оттренироваться. А сейчас я никого в лобби вообще не вижу. Все по номерам — Instagram, Tik-Tok, еще что-нибудь в этом роде.
(Константин Алексеев)
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