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Воронин о матче с «Зенитом»: «Не будем сидеть в окопах и отбиваться»

Воронин рассказал, как «Динамо» планирует играть с «Зенитом»
20:20
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о предстоящей встрече 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Последняя игра в этом году будет с «Зенитом» на домашнем стадионе: она будет для вас принципиальной?

— Любая игра принципиальная, на любую игру надо выходить и стараться победить. Последние игры всегда, как правило, тяжёлые, потому что половина ребят уже мыслями в самолете летят на Мальдивы, в Дубаи — кто куда. Важна полная концентрация. Я надеюсь, что там будет совершенно другая игра, нежели в Питере.

—Тактически вы тоже будете с позиции силы играть против «Зенита»?

— Мы будем играть так, как играли. Мы не будем сидеть в окопах, отбиваться.

— Существует мнение, что «Динамо» — одна из самых модных, современных команд с точки зрения физической подготовки, которая соответствует европейским стандартам. Получается, что наш чемпионат не слишком модный?

— Я вообще не понимаю в футболе слово «модный». Во-первых, приятно слышать, что о «Динамо» так отзываются. У Сандро Шварца есть определенная позиция, что надо делать, как надо делать, и на протяжении года команда это тренирует. Вы и сами видели, насколько «Динамо» прибавило. Ребята молодцы, потому что они быстро все схватывают и пытаются перенести это на футбольное поле.

Игра «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря, начало — в 14.00 (мск). В первом круге бело-голубые уступили команде из Санкт-Петербурга со счетом 1:4.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Наполи 1
1-й тайм

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Артем Бухаев все материалы автора

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