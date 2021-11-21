Воронин о матче с «Зенитом»: «Не будем сидеть в окопах и отбиваться»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о предстоящей встрече 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
— Последняя игра в этом году будет с «Зенитом» на домашнем стадионе: она будет для вас принципиальной?
— Любая игра принципиальная, на любую игру надо выходить и стараться победить. Последние игры всегда, как правило, тяжёлые, потому что половина ребят уже мыслями в самолете летят на Мальдивы, в Дубаи — кто куда. Важна полная концентрация. Я надеюсь, что там будет совершенно другая игра, нежели в Питере.
—Тактически вы тоже будете с позиции силы играть против «Зенита»?
— Мы будем играть так, как играли. Мы не будем сидеть в окопах, отбиваться.
— Существует мнение, что «Динамо» — одна из самых модных, современных команд с точки зрения физической подготовки, которая соответствует европейским стандартам. Получается, что наш чемпионат не слишком модный?
— Я вообще не понимаю в футболе слово «модный». Во-первых, приятно слышать, что о «Динамо» так отзываются. У Сандро Шварца есть определенная позиция, что надо делать, как надо делать, и на протяжении года команда это тренирует. Вы и сами видели, насколько «Динамо» прибавило. Ребята молодцы, потому что они быстро все схватывают и пытаются перенести это на футбольное поле.
Игра «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря, начало — в 14.00 (мск). В первом круге бело-голубые уступили команде из Санкт-Петербурга со счетом 1:4.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю