Воронин о матче с «Зенитом»: «Не будем сидеть в окопах и отбиваться»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о предстоящей встрече 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Последняя игра в этом году будет с «Зенитом» на домашнем стадионе: она будет для вас принципиальной?

— Любая игра принципиальная, на любую игру надо выходить и стараться победить. Последние игры всегда, как правило, тяжёлые, потому что половина ребят уже мыслями в самолете летят на Мальдивы, в Дубаи — кто куда. Важна полная концентрация. Я надеюсь, что там будет совершенно другая игра, нежели в Питере.

—Тактически вы тоже будете с позиции силы играть против «Зенита»?

— Мы будем играть так, как играли. Мы не будем сидеть в окопах, отбиваться.

— Существует мнение, что «Динамо» — одна из самых модных, современных команд с точки зрения физической подготовки, которая соответствует европейским стандартам. Получается, что наш чемпионат не слишком модный?

— Я вообще не понимаю в футболе слово «модный». Во-первых, приятно слышать, что о «Динамо» так отзываются. У Сандро Шварца есть определенная позиция, что надо делать, как надо делать, и на протяжении года команда это тренирует. Вы и сами видели, насколько «Динамо» прибавило. Ребята молодцы, потому что они быстро все схватывают и пытаются перенести это на футбольное поле.

Игра «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря, начало — в 14.00 (мск). В первом круге бело-голубые уступили команде из Санкт-Петербурга со счетом 1:4.