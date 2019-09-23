Вопрос об отставке Кононова пока не рассматривался

Поражение «Спартака» от «Уфы» (0:1) в 10-м туре РПЛ, которое стало для москвичей четвертым подряд, не побудило руководство красно-белых рассмотреть вопрос о немедленной отставке главного тренера Олега Кононова.

По нашим данным, главный акционер клуба Леонид Федун не ставил этот вопрос перед членами совета директоров и не просил высказать свои мнения по поводу такого шага. При этом в пятницу, когда прошла встреча в столице Башкирии, и в выходные владелец столичной команды находился за рубежом.

У Кононова остаются две игры на исправление ситуации — против «КАМАЗа» в гостях в 1/16 финала Кубка России в среду, 25 сентября, и против «Оренбурга» дома в 11-м туре чемпионата в воскресенье, 29 сентября. В случае неудачи хотя бы в одной из них увольнение не исключено. Напомним, что на случай форс-мажора менеджмент красно-белых уже прощупывает почву в плане поиска возможного сменщика Кононова. Речь идет о западных специалистах. (Вячеслав Короткин)