«Вопрос не по адресу». Семак ответил на критику аренды Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы в Instagram по поводу аренды форварда Александра Кокорина. Концовку сезона нападающий проведет в «Сочи».

— Сергей, что теперь скажете по решению отправить Александра Кокорина в «Сочи»? Надеюсь, вы и господин Медведев помните свои же мнения, данные ранее.

— Они у меня не менялись. Кокорин нам нужен, — ответил Семак.

— Какого черта вы Кокорина отдаете? Он лучший, вы что, с ума все посходили? Мы долго ждем его возвращения.

— Вопрос не по адресу.