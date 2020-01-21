«Вопрос не по адресу». Семак ответил на критику аренды Кокорина
16:06
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы в Instagram по поводу аренды форварда Александра Кокорина. Концовку сезона нападающий проведет в «Сочи».
— Сергей, что теперь скажете по решению отправить Александра Кокорина в «Сочи»? Надеюсь, вы и господин Медведев помните свои же мнения, данные ранее.
— Они у меня не менялись. Кокорин нам нужен, — ответил Семак.
— Какого черта вы Кокорина отдаете? Он лучший, вы что, с ума все посходили? Мы долго ждем его возвращения.
— Вопрос не по адресу.
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