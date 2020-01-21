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«Вопрос не по адресу». Семак ответил на критику аренды Кокорина

16:06
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Instagram Семака. Фото Instagram
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы в Instagram по поводу аренды форварда Александра Кокорина. Концовку сезона нападающий проведет в «Сочи».

— Сергей, что теперь скажете по решению отправить Александра Кокорина в «Сочи»? Надеюсь, вы и господин Медведев помните свои же мнения, данные ранее.

— Они у меня не менялись. Кокорин нам нужен, — ответил Семак.

— Какого черта вы Кокорина отдаете? Он лучший, вы что, с ума все посходили? Мы долго ждем его возвращения.

— Вопрос не по адресу.

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