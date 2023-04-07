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Сегодня, 19:54

«Рубин» не смог победить «Волгарь» и четвертый матч подряд сыграл вничью

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Волгарь» и «Рубин» сыграли вничью в матче 26-го тура первой лиги — 0:0.

Клуб из Казани нанес 2 удара в створ ворот, а астраханская команда — 1.

«Рубин» четвертый матч подряд сыграл вничью и занимает второе место место в турнирной таблице с 47 очками. Лидером является «Балтика» — 52 очка.

«Волгарь» находится на пятой строчке (39 очков).

Россия. ФНЛ. 26-й тур
07 апр, 18:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
0:0
Рубин

Первая лига
ФК Волгарь
ФК Рубин (Казань)
5
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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П
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