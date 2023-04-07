«Рубин» не смог победить «Волгарь» и четвертый матч подряд сыграл вничью

«Волгарь» и «Рубин» сыграли вничью в матче 26-го тура первой лиги — 0:0.

Клуб из Казани нанес 2 удара в створ ворот, а астраханская команда — 1.

«Рубин» четвертый матч подряд сыграл вничью и занимает второе место место в турнирной таблице с 47 очками. Лидером является «Балтика» — 52 очка.

«Волгарь» находится на пятой строчке (39 очков).