Водитель, пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным, вернулся за руль. Это его первое фото за долгое время

Водитель Виталий Соловчук, который пострадал в результате драки с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, вернулся за руль. Он опубликовал новое фото в Instagram впервые за долгое время.

Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале