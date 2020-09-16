Во время съемок ролика к дерби со «Спартаком» Эджуке попал файер в глаз
12:05
Нападающий ЦСКА Чиди Эджуке рассказал о съемках в проморолике к дерби со «Спартаком».
— Вы снялись в ролике ЦСКА ТВ. Там вам пришлось рисовать граффити, жечь файеры, забираться на танк. Шокировало?
— Это было замечательно, мне даже файер в глаз попал (смеется). В съемках также участвовали фанаты клуба, и мы вместе поработали над этим видео. Все получилось шикарно, очень красиво. (Севастиан Терлецкий)
Эджуке. Он не мог купить бутсы и играл босиком. А в дерби добил «Спартак»