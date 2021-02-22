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Во Франции сообщают, что защитник «Монпелье» перейдет в «Краснодар»

16:31
Амбруаз Ойонго. Фото Instagram
Амбруаз Ойонго. Фото Instagram
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Защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго перейдет в «Краснодар», сообщает Sport.fr со ссылкой на France Bleu.

29-летний игрок перейдет в российский клуб на правах полугодичной аренды. Однако договор не будет предполагать возможности выкупа контракта игрока, как планировалось изначально.

Ойонго выступает за «Монпелье» с 2018 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Всего на счету Ойонго 72 матча за «Монпелье», в которых он забил три мяча, в том числе 13 игр и один гол в нынешнем сезоне. Также защитник провел 35 матчей за сборную Камеруна, забив два гола.

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