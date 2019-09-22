«Влашич в ударе!» Хорватский футбольный союз — о дубле хавбека в матче с «Краснодаром»
22:49
ЦСКА на своем поле одержал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России, полузащитник москвичей Никола Влашич отметился дублем в этой встрече. Официальный Twitter-аккаунт Хорватского футбольного союза (HNS) отметил результативность 21-летнего футболиста.
— Полузащитник сборной Хорватии в огне! — написано в Twitter HNS. — Два гола, одна голевая передача у него. Влашич помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в РПЛ.
??? #Croatia midfielder is on fire! Two goals, one assist — Nikola Vla?i? leads @pfc_cska to league victory over Krasnodar (3:2)! ?#BeProud #Vatreni https://t.co/XVjCiIqj2v— HNS (@HNS_CFF) September 22, 2019
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