ЦСКА на своем поле одержал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России, полузащитник москвичей Никола Влашич отметился дублем в этой встрече. Официальный Twitter-аккаунт Хорватского футбольного союза (HNS) отметил результативность 21-летнего футболиста.

— Полузащитник сборной Хорватии в огне! — написано в Twitter HNS. — Два гола, одна голевая передача у него. Влашич помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в РПЛ.

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