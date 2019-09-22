РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Влашич в ударе!» Хорватский футбольный союз — о дубле хавбека в матче с «Краснодаром»

22:49
Теги:

ЦСКА на своем поле одержал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России, полузащитник москвичей Никола Влашич отметился дублем в этой встрече. Официальный Twitter-аккаунт Хорватского футбольного союза (HNS) отметил результативность 21-летнего футболиста.

— Полузащитник сборной Хорватии в огне! — написано в Twitter HNS. — Два гола, одна голевая передача у него. Влашич помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в РПЛ.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

ЦСКА — Краснодар

Опрос

проголосовало: 20168
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир