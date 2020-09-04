«Влашич уйдет в английский топ-клуб или «Барселону» к Куману». Мнение из Хорватии

Шеф хорватской редакции портала Goal.com Анте Бушкулич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах полузащитника ЦСКА Николы Влашича, который накануне не исключил ухода из армейского клуба.

— Я уверен, что Влашич готов сделать шаг вперед в следующем году, — заявил Бушкулич. — Никола здорово выступает в вашей лиге и ЦСКА — а это близко к топ-уровню. Учитывая, что его признавали лучшим легионером, можно сказать, что его пора переходить на новый уровень. На вчерашней пресс-конференции он сказал, что ожидает, что трансфер состоится скоро, правда не уточнил, в какое трансферное окно — это или зимнее, или летнее. Он сказал, что рассчитывает на переход, но не будет на нем настаивать.

— Куда уйдет Влашич?

— Это будет клуб топ-уровня, потому что он уже был в «Эвертона», и в Англии его знают. Теперь все видят его прогресс. Я знаю, что одним из вариантов называется «Барселона», потому что Роналду Куману он нравился, и именно голландский наставник пригласил его в «Эвертон». Для начала ему нужно адаптироваться в новом клубе. (Евгений Белоусов)