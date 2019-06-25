Влашич рассказал о своей травме

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.

– Я ударил по мячу, а игрок соперника сделал подкат. Не получилось уйти от контакта и вывихнул лодыжку. Знаете, это та лодыжка, из-за которой я также пропустил некоторые матчи ЦСКА. Серьезность травмы? Ничего страшного. Да, было больно. Вообще мне казалось, что травма может оказаться серьезной. Судья попросил, чтобы меня унесли на носилках.

Теперь настало время отдыха. Следующую неделю проведу в Сплите, – приводит слова Влашича Tportal.hr.

19 июня Влашич подписал пятилетний контракт с ЦСКА. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Влашича в 20 миллионов евро.

Никола Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

ЦСКА: "Степень серьезности Влашича повреждения станет известна позднее"