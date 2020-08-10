Влашич показал фото из детства в белом халате

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич опубликовал в Instagram свое детское фото в белом халате.

По итогам минувшего сезона 22-летний хорват был признан лучшим игроком красно-синих. На его счету 38 матчей за ЦСКА, 13 голов и 9 результативных передач.