Влашич показал фото из детства в белом халате
10 августа 2020, 22:34
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич опубликовал в Instagram свое детское фото в белом халате.
По итогам минувшего сезона 22-летний хорват был признан лучшим игроком красно-синих. На его счету 38 матчей за ЦСКА, 13 голов и 9 результативных передач.
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