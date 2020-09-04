Влашич намекнул на уход из ЦСКА?

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, приехавший в расположение сборной Хорватии, рассказал о своей форме. В этом сезоне он забил три мяча и сделал две передачи в четырех матчах.

— Работа с отцом действительно способствовала моей нынешней форме, — цитирует GOL.hr Влашича. — В конце прошлого сезона я приехал в Сплит, и мне ничего не оставалось, кроме как тренироваться. Так продолжалось больше двух месяцев, и это действительно очень помогло мне. Я прогрессировал на всех уровнях, все это сейчас выходит на первый план.

Всегда есть слухи о переходе в другой клуб, что-то в них правда, что-то нет, и я удивляюсь, когда что-то читаю. Трансфер — это всегда вариант, скажем так, я ожидаю этого в ближайшем будущем. Конечно, я хочу прогрессировать, но на данный момент контракт связывает меня с ЦСКА. Только он у меня на уме.