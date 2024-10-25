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Сегодня, 09:15

Радимов: «Разве Зиньковский заиграл на таком космическом уровне, чтобы сокрушаться — ах, какого футболиста «Зенит» потерял»?

Радимов рассказал о работе с Антоном Зиньковским
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с полузащитником Антоном Зиньковским.

— Кого-то из игроков не разглядели?

— Один товарищ мне все ставит в вину: «Приезжал Зиньковский, а ты его зачехлил!» Но надо понимать, в какое время кто приезжал. Антона нам привозили в ФНЛ, пробыл полгода. За это время несколько раз вышел на замену. Ему было рано!

— Сам-то он это понимал?

— Зимой ему говорю: «Зин, могу тебя оставить. Игрового времени будешь получать немного». А руководство меня терзает: «Сможет Зиньковский заиграть в основном составе?» При живых Халке, Данни, Жиркове...

— Сомнительно.

— Если и сможет — очень нескоро. Значит, нет смысла выкупать. Да и вопрос: разве Зиньковский заиграл на таком космическом уровне, чтобы сокрушаться — ах, какого футболиста «Зенит» потерял»?

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Антон Зиньковский
Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Гендиректор «Ахмата»: «С чего вы взяли, что у Ташуева должен быть кредит доверия?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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