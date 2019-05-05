Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Он особо отметил роль главного тренера команды Сергея Семака.

- Надо поздравить всех, кто работал над этой победой, но в первую очередь – Семака, которому было очень тяжело, - цитируют Радимова "РИА Новости". - Его поддерживали болельщики, но в какой-то момент ему стало тяжело. Но он с этим справился. Я горжусь, что у меня есть такой друг.

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании"

"Зенит" - пятикратный чемпион России!.