Владислав Радимов: "Не удивлюсь, если "Зенит" возьмет кого-то до закрытия трансферного окна"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - о возможном кадровом усилении "Зенита".

– "Зениту" под Лигу чемпионов требуется усиление?

– На первый взгляд команда полностью укомплектована. Но если до закрытия трансферного окна возьмут кого-то, не удивлюсь. Чем больше качественных футболистов, тем легче играть на два фронта.

– Как вам Дуглас Сантос и Сутормин?

– Бразилец – большой мастер, с первых же матчей производит приятное впечатление. Быстрый, техничный. Может сыграть на разных позициях – что говорит о его интеллекте. Сутормин после скромного "Оренбурга" попал в окружение более звездных партнеров и пока немножко смущается. (Александр Кружков).

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.