Владислав Радимов: "Не удивлюсь, если "Зенит" возьмет кого-то до закрытия трансферного окна"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - о возможном кадровом усилении "Зенита".
– "Зениту" под Лигу чемпионов требуется усиление?
– На первый взгляд команда полностью укомплектована. Но если до закрытия трансферного окна возьмут кого-то, не удивлюсь. Чем больше качественных футболистов, тем легче играть на два фронта.
– Как вам Дуглас Сантос и Сутормин?
– Бразилец – большой мастер, с первых же матчей производит приятное впечатление. Быстрый, техничный. Может сыграть на разных позициях – что говорит о его интеллекте. Сутормин после скромного "Оренбурга" попал в окружение более звездных партнеров и пока немножко смущается. (Александр Кружков).
Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-cska-zenit-lokomotiv-krasnodar-rostov-radimov-ne-verit-v-chempionstvo-spartaka-1569630/