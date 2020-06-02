Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о нападающем питерцев Александре Кокорине, который на правах аренды выступает за «Сочи». Специалист предположил, вернется ли форвард в «Зенит».

— Я могу ответить со своей точки зрения, — цитирует Радимова официальный сайт «Зенита». - Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше все будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Еще важно есть ли у него самого желание. В прессе пишут разное. Может он хочет попробовать себя в иностранном чемпионате. После завершения сезона всем надо будет думать и анализировать. Если найдутся точки соприкосновенмя — почему и нет.