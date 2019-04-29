Экс-полузащитник "Спартака" Владислав Пантелеев, который с начала текущего сезона играет в казанском клубе, рассказал жалеет ли он о переходе в "Рубин".
– Под какую задачу вас выпускали на поле?
– Просто выйти и усилить игру. Чтобы была плотность в центре.
– При тебе сравняли счет. Выход удался?
– Если забили, то все хорошо.
– Бердыев сказал, что "Рубин" был ближе к победе.
– Думаю, да. У нас были хорошие моменты в конце. Если бы Сагитов пошел на добивание на последних минутах, то могли бы вырвать победу.
– Что думаешь о "Спартаке"? Не сожалеешь что ушел? Или не думаешь, что ушел зря?
– Честно говоря, сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею.
– Счастливы, что отобрали очки у "Спартака"?
– Конечно, я рад, что удалось отобрать очки у бывшей команды. Рад, что удалось победить.
– Дыхание ФНЛ ощущаете за спиной?
– Нет. (Ярослав Сусов)