Владислав Игнатьев: "Хотел бы остаться в "Локо" до конца карьеры

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев признался, что хотел бы завершить карьеру футболиста в "Локомотиве".

– Вам уже 32. Хочется заключить как можно более долгий контракт?

– В идеале – да. На тренировках каждый день доказываю, что способен приносить пользу команде, стараюсь заслужить новый договор. Но по деталям ничего сказать нельзя: условия будем обсуждать только в Марбелье.

– Намерены остаться в "Локо" до конца карьеры?

– Надеюсь, так и получится. Время покажет, но мне бы этого хотелось. Играю тут три года, а кажется, что все десять – как будто в другие клубы и не уходил. Здесь мой дом, все знакомо – база, стадион, персонал, болельщики, команда. Пускай коллектив чуть-чуть меняется, но костяк остается. Было бы идеально остаться в "Локомотиве". Всех основных успехов я добился здесь. И даже позицию поменял. (Александр Рогулев)

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