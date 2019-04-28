Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после победы над "Енисеем" (2:1) в 26-м туре чемпионата России рассказал о своем самочувствии.
- Как вы себя чувствуете?
- Все нормально. Спасибо.
- Что случилось в том моменте?
- Немного ногу разорвал, зашивали.
- Сколько пропустите?
- Не знаю. Завтра выходной, буду готовиться к Туле.
- Почему у "Локомотива" долго не получалось забить?
- Игра тяжело складывалась игра. Сейчас очки всем тяжело достаются. Хорошо, что забили в конце.
- Что сказал Семин в перерыве, ведь сделал две замены, значит, был недоволен игрой?
- Как обычно в перерыве. Хотел, чтобы выигрывали. (Елена Григорьевская)
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