Владислав Безбородов: «Не хватает футбола совершенно. Эти события выбили из ритма»

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал о том, как проводит время в карантине из-за пандемии коронавируса.

— Грустно, конечно, — приводит слова Безбородова РИА Новости. — Не хватает футбола совершенно. Эти события выбили из ритма. Но огромный плюс, что можно провести больше времени с детьми. Папы им рядом не хватает. Кроме того, есть возможность заняться самообразованием, это тоже можно отнести к положительным вещам.

— Чем именно?

— Всем понемногу. Давно купил миллион книг умных, до которых не доходили руки. Теперь пытаюсь все это прочитать разом. Читаю все, что связано с финансами, с технологиями. Изучаю вещи, которые могут мне помочь в будущем. Прямо сейчас открыта энциклопедия, написанная биржевиками.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.